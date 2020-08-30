مصر.. المؤبد لمدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد لمدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق بعد إدانته بالرشوة واستغلال النفوذ.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على للمتهم السادس، وبراءة باقي المتهمين في القضية.

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، وعضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة ومقاول حر ومقيم المنتزه الإسكندرية، ومالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، ومدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وصاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم بتقاضي الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

المصدر: مصراوي