خبير يحدد متى ولماذا لا يجوز النوم على متن الطائرة

قال غريغوري لوغوفوي، الخبير في مجال الترحال والتنقل مدير شركة Biletix، إنه يفضل عدم النوم في الطائرة، أثناء الإقلاع والهبوط، لأن ذلك يساعد على تجنب المشاكل الصحية.

وأضاف، أنه خلال بقية الرحلة الجوية، يمكن التمتع والنوم بسلام، والمهم اختيار الظروف المناسبة لذلك.

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وقال لوغوفوي: "النوم أثناء الإقلاع والهبوط يمكن أن يكون محفوفا بالخطر وغير آمن للصحة: ​​يحدث تغيير كبير في الضغط في مقصورة الطائرة، وبالتالي فإن القناة التي تربط تجويف الأذن الوسطى بالبلعوم - أنبوب استاكيوس - تضيق. وإذا لم يقم المرء بابتلاع اللعاب أو يتثاءب في الوقت المناسب، فقد يتعرض إلى بداية نزيف في الأنف وللصداع، وفي الحالات الأكثر خطورة - لتلف طبلة الأذن".

وشدد الخبير على أن الإقلاع والهبوط، ليسا فقط أخطر اللحظات خلال الرحلة بأكملها، بل وفي غاية الأهمية من وجهة نظر الاهتمام بالصحة الذاتية.

المصدر: نوفوستي