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بالفيديو.. أمطار غزيرة تجرف السيارات في الطائف السعودية

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أظهرت مقاطع فيديو غزارة الأمطار التي هطلت اليوم في الطائف غرب السعودية، وكيف قامت بجرف السيارات في طريقها.

ويظهر في الفيديوهات أن السيول كانت تسير بغزارة وقوة، جارفة في طريقها كل ما يقابلها، والحظ العثر كان من نصيب بعض قائدي المركبات.

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وكشف فيديو عن حمل المياه للسيارات وكأنها أشبه بقطعة خشب، وهو مشهد أثار دهشة بعض المتواجدين في المكان. وتحولت المنطقة إلى ما يشبه النهر الجاري الذي تنحدر المياه فيه بقوة، فيما يبدو أن هذه المجرى تم تجهيزه وإعداده حتى لا تؤذي المياه السكان والمنطقة.

المصدر: وكالات

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