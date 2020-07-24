عملية احتيال غريبة تعرض لها روسي حاول الشراء عبر الإنترنت!

تداولت بعض وسائل الإعلام قصة عملية احتيال غريبة تعرض لها مواطن روسي حول شراء قطعة إلكترونية عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها وسائل الإعلام من مصادر في وزارة الداخلية الروسية فإن مواطنا روسيا من مدينة نابريجنيي تشلني لجأ إلى أحد مواقع البيع عبر الإنترنت لشراء حاسب لوحي، واتفق حول تفاصيل الشراء مع أحد المسؤولين عن الموقع عبر الهاتف، وأرسل مبلغ 30 ألف روبل تقريبا (نحو 428 دولارا) إلى رقم الحساب الذي حدده له الأخير.

وبعد أسبوع تقريبا تلقى المشتري إشعارا لاستلام طرد بريدي، وعند الاستلام فتح الطرد على أمل الحصول على حاسبه الجديد ليتفاجأ بأنه تعرض لعملية احتيال، وأن الطرد يحوي على عبوة ملح بدلا من الحاسب.

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لجأ الرجل بعدها إلى الجهات المختصة، وتم فتح قضية جنائية لملاحقة المسؤولين عن عملية الاحتيال وتعويض الرجل المتضرر، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن رقم الهاتف الذي تواصل عبره الضحية مع مسؤولي موقع الإنترنت مسجل في مدينة كراسنودار الروسية.

المصدر: نوفوستي