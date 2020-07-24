شركة "ليغو" تطلق بيانو من 3 آلاف قطعة يصدر موسيقى (فيديو)

كشفت شركة "ليغو" لألعاب الأطفال عن أكبر مجموعة لها حتى الآن، وهي عبارة عن بيانو يتكون من 3662 قطعة، تشكل لوحة مفاتيح من 25 مفتاحا، حيث يصدر البيانو موسيقى من خلال تطبيق الهاتف.

يتميز البيانو الجديد من "ليغو" إلى جانب لوحة المفاتيح بغطاء أسود أنيق وجسم مصغر لآلة البيانو وكذلك المطارق الداخلية التي تعمل.

وستباع المجموعة المصممة للبالغين (+18) بسعر 350 دولارا أمريكيا، لتصبح أغلى أفكار "ليغو" على الإطلاق.

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ويأتي الـ "Grand Piano" من "ليغو" مزودا بمحرك ومحور ذكي، ومستشعر يستخدم للاتصال بتطبيق Lego Powered Up، الذي يخلق الصوت من خلال الهاتف الذكي، حيث يمكن عزف البيانو إما في وضع "العزف الذاتي" أو في وضع "التشغيل التلقائي" حيث يقوم البيانو بتحريك مفاتيح عشوائية بينما ينتج التطبيق موسيقى كعازف بيانو.

كذلك يأتي البيانو مع مقعد له يمكن التحكم في ارتفاعه، ويبلغ عرض البيانو أكثر من 30.5 سم، وعمق 35.5 سم، وارتفاع 22.5 سم مع إغلاق غطاء البيانو، ويزن النموذج حوالي 2 كيلوغرام.

المصدر: The Brothers Brick