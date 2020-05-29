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بيع أقدم قارورة كونياك في العالم بمزاد إلكتروني

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بيع أقدم قارورة كونياك في العالم بمزاد إلكتروني
AFP
قارورة للكونياك "Gautier".
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أفادت دار المزادات "Sotheby’s" البريطانية ببيع إحدى أقدم قوارير الكونياك في العالم، الذي تم إنتاجه في القرن الـ18، بمبلغ 118.5 ألف جنيه استرليني (144.5 ألف دولار).

وذكرت دار المزادات، الخميس، أن قارورة الكونياك "Gautier" المنتجة في العام 1762، أصبحت الأقدم من نوعها التي تم بيعها في المزاد.

وأوضحت "Sotheby’s" أن التقديرات الأولية توقعت أن يتراوح سعر القارورة من 80 ألفا إلى 160 ألف جنيه إسترليني، فيما تم بيعها بـ118.5 ألف، ولم تذكر دار المزادات هوية المشتري، إلا أنه من المعروف أنه من آسيا.

وقالت "Sotheby’s" إنه تم تعبئة هذا الكونياك في القوارير عام 1840، والقارورة التي تم بيعها اليوم عبر مزاد إلكتروني معروفة باسم "الأخ الكبير"، حيث تعتبر الأكبر من ضمن مجموعة تتكون من 3 قوارير، إلى جانب "الأخت الصغيرة" و"الأخ الصغير".

المصدر: وكالات

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