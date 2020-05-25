إيلون موسك يضطر إلى تغيير اسم ابنه

اضطر رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك، وزوجته المغنية الكندية غراميس تغيير اسم مولودهما الذي سمياه أولا X Æ A-12.

وقالت زوجة موسك في صفحتها على "إنستغرام" إن قوانين الولايات المتحدة لم تسمح للوالدين بإدخال أرقام في اسم الطفل.

وأفادت غراميس، بأن قوانين ولاية كاليفورنيا أجبرتهما على تغيير اسم المولود والذي يجب أن يتضمن أحرفا لاتينية وعلامات وصل فقط.

لكن المولود لم يتلق اسما أمريكيا عاديا لأن والديه استبدلا في اسمه السابق الرقمين الأخيرين بـ Xii. وترى، غراميس، أن الاسم الجديد صار أفضل من الاسم السابق.

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ولم توضح ما هو موقف قوانين الولاية من حرف Æ الغريب.

يذكر أن موسك أعلن في وقت سابق أن زوجته ابتكرت النصف الأول للاسم. أما نصفه الثاني فأتى نسبة إلى الطائرة.

أشارت غراميس، إلى أن اسم " X Æ A-12" الذي حصل عليه طفلها يتكون من عدة رموز ودلالات، فرمز X على سبيل المثال له دلالة متغيرة وغير معروفة، أما " Æ" فيرمز للحب أو الذكاء الصناعي، ورمز " A-12" يدل عل طائرة استطلاع أمريكية أتت سلفا لطائرة SR-17 التي وصفتها المغنية بأنها "طائرة محببة لها ولموسك كونها سريعة ولا تزود بأسلحة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا