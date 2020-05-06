غرايمس تفسر معنى الاسم "المشفر" لمولودها الجديد من إيلون موسك!

نشرت المغنية والمخرجة كلير بوشيه المعرفة بـ "غرايمس" تغريدة أوضحت فيها معنى الاسم الذي حصل عليه المولود الذي رزقت به من الملياردير المعروف إيلون موسك.

وأشارت الفنانة إلى أن اسم " X Æ A-12" الذي حصل عليه طفلها يتكون من عدة رموز ودلالات، فرمز X على سبيل المثال له دلالة متغيرة وغير معروفة، أما " Æ" فيرمز للحب أو الذكاء الصناعي، ورمز " A-12" يدل عل طائرة استطلاع أمريكية أتت سلفا لطائرة SR-17 التي وصفتها المغنية بأنها "طائرة محببة لها ولموسك كونها سريعة ولا تزود بأسلحة".

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

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(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن موسك وبوشيه رزقا بمولودهما في الرابع من مايو الجاري، ولدى موسك 5 أطفال آخرون من زوجته الأولى جاستن ويلسون.

Elon Rusk?



Congratulations on the new product launch @elonmusk! pic.twitter.com/pWkvUTKroE — Dean Johnson (@activrightbrain) May 5, 2020

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لموسك وهو يحتصن مولوده الجديد في يومه الأول.

المصدر: نوفوستي