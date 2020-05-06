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غرايمس تفسر معنى الاسم "المشفر" لمولودها الجديد من إيلون موسك!

الثقافة والفن

غرايمس تفسر معنى الاسم
youtube/Pop Trigger
كلير بوشيه وإيلون موسك
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نشرت المغنية والمخرجة كلير بوشيه المعرفة بـ "غرايمس" تغريدة أوضحت فيها معنى الاسم الذي حصل عليه المولود الذي رزقت به من الملياردير المعروف إيلون موسك.

وأشارت الفنانة إلى أن اسم " X Æ A-12" الذي حصل عليه طفلها يتكون من عدة رموز ودلالات، فرمز X على سبيل المثال له دلالة متغيرة وغير معروفة، أما " Æ" فيرمز للحب أو الذكاء الصناعي، ورمز " A-12" يدل عل طائرة استطلاع أمريكية أتت سلفا لطائرة SR-17 التي وصفتها المغنية بأنها "طائرة محببة لها ولموسك كونها سريعة ولا تزود بأسلحة".

وتجدر الإشارة إلى أن موسك وبوشيه رزقا بمولودهما في الرابع من مايو الجاري، ولدى موسك 5 أطفال آخرون من زوجته الأولى جاستن ويلسون.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لموسك وهو يحتصن مولوده الجديد في يومه الأول.

المصدر: نوفوستي

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