غرايمس تفسر معنى الاسم "المشفر" لمولودها الجديد من إيلون موسك!
نشرت المغنية والمخرجة كلير بوشيه المعرفة بـ "غرايمس" تغريدة أوضحت فيها معنى الاسم الذي حصل عليه المولود الذي رزقت به من الملياردير المعروف إيلون موسك.
وأشارت الفنانة إلى أن اسم " X Æ A-12" الذي حصل عليه طفلها يتكون من عدة رموز ودلالات، فرمز X على سبيل المثال له دلالة متغيرة وغير معروفة، أما " Æ" فيرمز للحب أو الذكاء الصناعي، ورمز " A-12" يدل عل طائرة استطلاع أمريكية أتت سلفا لطائرة SR-17 التي وصفتها المغنية بأنها "طائرة محببة لها ولموسك كونها سريعة ولا تزود بأسلحة".
•X, the unknown variable ⚔️— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020
•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)
•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍
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(A=Archangel, my favorite song)
(⚔️🐁 metal rat)
وتجدر الإشارة إلى أن موسك وبوشيه رزقا بمولودهما في الرابع من مايو الجاري، ولدى موسك 5 أطفال آخرون من زوجته الأولى جاستن ويلسون.
Elon Rusk?— Dean Johnson (@activrightbrain) May 5, 2020
Congratulations on the new product launch @elonmusk! pic.twitter.com/pWkvUTKroE
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لموسك وهو يحتصن مولوده الجديد في يومه الأول.
المصدر: نوفوستي