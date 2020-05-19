دب يعتدي على رجل في وسط مدينة ياروسلافل الروسية

هاجم دب بني ليلة الاثنين رجلا في أحد الأحياء السكنية لمدينة ياروسلافل الروسية.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم إدارة الصحة بمدينة ياروسلافل الروسية.

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ولولا سائق سيارة التاكسي الذي أشعل أضواء سيارته وطرد الحيوان البري واستدعى سيارة الإسعاف للقي الرجل حتفه. ونقل الرجل المصاب بجرح في فخذه إلى أحد مستشفيات المدينة.

وقال الخبراء في إدارة حماية البيئة للمدينة إن الدب عاد على الأرجح إلى غابته.

فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء 19 مايو بأن الصيادين تمكنوا من قتل الدب الجوال بعد اكتشاف آثاره في غابة بالقرب من قرية بوفيكينو التي تبعد كيلومترين عن الحادث.

يذكر أن شعار مدينة ياروسلافل التي يزيد عمرها عن ألف عام يتضمن صورة الدب البري.

جدير بالذكر أن صاحب سيارة التاكسي الذي أنقذ الرجل من الدب منحته رابطة التاكسي في ياروسلافل مكافأة نقدية.

المصدر: تاس