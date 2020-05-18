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رصد الفهد الصحراوي بالجزائر لأول مرة منذ نحو 15 عاما (صورة)

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رصد الفهد الصحراوي بالجزائر لأول مرة منذ نحو 15 عاما (صورة)
Reuters ZB/PSQ
صحراء الجزائر -أرشيف-
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رصد فريق من الباحثين الجزائريين الفهد الصحراوي بمنطقة الأهقار جنوب البلاد، لأول مرة منذ نحو 15 عاما.

وأعلنت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تمكن الفريق من رصد الحيوان النادر في إطار تنفيذ مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي المنجز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

والفهد الصحرواي أو فهد شمال إفريقيا يعيش بأعداد قليلة في مناطق من الجزائر والنيجر ومالي وبنين وبوركينافاسو، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، إذ لا تتجاوز أعداده في كامل منطقة شمال إفريقيا والساحل 250 فهدا، حسب الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها.

المصدر: وكالات

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