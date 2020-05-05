حاول تنظيف النقود من الكورونا..فوضعها في الميكروويف!

تلقي جائحة كورونا بظلالها على حياتنا اليومية وكثير من التعاملات التي نواجهها في ظل الظروف الجديدة. لكن الغريب أن تلقي بظلالها أيضا على المعاملات البنكية.

حيث تفتق ذهن عميل أحد البنوك عن تطهير أوراقا نقدية بوضعها في فرن الميكروويف، ما تسبب، بطبيعة الحال، في حرقها، ثم لجأ بعد ذلك إلى البنك لاستبدالها.

وكان موظف آخر بأحد البنوك، يدعى جيفري ديكر، قد نشر في وقت سابق على "فيسبوك"، صورة توضح مجموعة من الأوراق النقدية المحروقة، التي قدمها عميل لإيداعها بالبنك، بعد أن حاول أيضا "تطهيرها" في الميكروويف.

كتب ديكر، نقلا عن العميل، إنه طلب منه إيداع "ما يمكن إيداعه منها" حيث أن بعضا منها لم يعد صالحا للاستخدام.

المصدر: فيسبوك+يوتيوب