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"بفضل Covid-19".. رصد ثاني أكبر ثدييات العالم في المياه الفرنسية (فيديو)

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AFP © Don Emmert
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يعاني الملايين من الأشخاص من حالات الإغلاق والحجر الناجم عن انتشار فيروس كورونا، بينما العالم الطبيعي يستمتع بالراحة من تطفل البشر لبعض الوقت.

ورُصد اثنان من الحيتان (Fin)، التي تُعتبر ثاني أكبر الثدييات بعد الحوت الأزرق، قبالة سواحل فرنسا.

وكشفت دورية بحرية تراقب النشاط في المحمية الطبيعية، زوج الحيتان وهي تستمتع بوقتها في المياه قبالة حديقة Calanques الوطنية، بمرسيليا، يوم الثلاثاء الفائت.

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ووصف رئيس مجلس الحديقة الوطنية، ديدييه ريولت، المشهد بأنه "نادر جدا جدا"، خاصة بالنظر إلى مدى اقتراب قارب الدورية من الزوج.

وعادة ما تبقى الحيتان بعيدة في البحر الأبيض المتوسط ، ولكن قلة حركة المرور البحرية الصاخبة عادة، بفضل عمليات الإغلاق حول العالم الناجمة عن فيروس كورونا، فتحت أمام الحيتان الطريق للاستمتاع قليلا.

وتزن حيتان الزعنفة (Fin whales) عادة نحو 70 طنا، ويمكن أن تنمو في الحجم حتى أكثر من 20 مترا. وأشار ريولت إلى أنه "يجب ألا نكتفي بفيديو مدته 30 ثانية. ينبغي أن نقول لأنفسنا أنه إذا أردنا الاستمرار في رؤية المشاهد الطبيعة، يجب أن نعرف كيف نحترمها".

المصدر: RT

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