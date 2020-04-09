مخلوق غامض يطفو في المحيط يثير شعورا لدى الناس بأنه "كائن فضائي" (فيديو)

أثارت لقطات تصوّر كائنا طويلا "يشبه الخيط" يطفو في المحيط، جدلا كبيرا وتركت الناس يشعرون وكأنهم رأوا للتو كائنا غريبا في أعماق البحار.

وفي الواقع، يطلق على هذا الكائن اسم "سحّاري" عملاق (Siphonophores)، وهو مخلوق يتكون من كائنات متعددة. وتم تصوير شريط فيديو يعرض مدى روعته قبالة سواحل أستراليا.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum@GeoscienceAus@CurtinUni@Scripps_Oceanpic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

وقال عالم الأحياء البحرية ستيفان سيبرت من جامعة براون: "يبدو الأمر برمته مثل حيوان واحد، ولكنه عبارة عن آلاف الكائنات التي تشكّل كيانا واحدا".

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ويسمى هذا النوع من "السحّاري" Apolemia أيضا، أو قنديل البحر على شكل خيط.

وعثر فريق من الباحثين الدوليين على الكائن الغريب في رحلة Ningaloo Canyons Expedition. وكانوا يستكشفون منطقة غنية بيولوجيا، ولكنها لم تدرس كثيرا قبالة ساحل غرب أستراليا.

وقالت عالمتا الأحياء نيريدا ويلسون وليزا كيركينديل، من المتحف الغربي الأسترالي: "كان هناك الكثير من الإثارة. تدفق الناس إلى غرفة التحكم من جميع أنحاء السفينة".

لم يُقَس حجم المخلوق رسميا، ولكن التقديرات تشير إلى أن طول الحلقة الخارجية يبلغ زهاء 154 قدما. ويتكون من كائنات فردية صغيرة تسمى zooids. ويمكنها استنساخ ذاتها آلاف المرات ولديها وظائف مختلفة، حيث يوجد لدى بعضها مخالب لاذعة وتجذب الأطعمة، بينما يركز البعض الآخر على الحركة والتكاثر.

ويعتقد الخبراء أن Siphonophore العملاق في الفيديو اتخذ موقعا غذائيا، ولهذا السبب يشبه إلى حد كبير الجسم الغريب.

المصدر: ذي صن