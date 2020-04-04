شلالات إيغواسو الشهيرة من دون ماء للمرة الأولى منذ 14 عاما

أعلن سيرخيو أكوستا، مشرف متنزه إيغواسو في الأرجنتين، أن شلالات إيغواسو الشهيرة الواقعة على الحدود البرازيلية - الأرجنتينية أصبحت من دون مياه تقريبا.

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واشار أكوستا على صفحته في شبكة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث منذ عام 2006، وكتب "تبدو الشلالات في الأيام الأخيرة مختلفة عما كانت عليه سابقا ، حيث كان تدفق الماء منها في هذه الفترة من السنة يصل إلى 1.5 ألف متر مكعب في الثانية. أما الآن فقد انخفض إلى 280 مترا مكعبا فقط، ما تسبب أيضا في تغير المناظر الطبيعية للموقع".



وتجدر الإشارة إلى أن شلالات إيغواسو تتكون من 275 شلالا ، أكبرها هو "بلعوم الشيطان -Garganta del Diablo" وارتفاعه 82 مترا ، وكان يصعب في السابق الاقتراب منه دون أن يتبلل الشخص من الرأس إلى القدمين، في حين أصبح تدفق مياهه ضحلا.



ويشير أكوستا إلى أن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة التي لم تلاحظ منذ عام 2006 وهي:

"السد الذي أنشأته البرازيل على نهر إيغواسو في أراضيها، حيث أغلقت البوابات لتوليد الطاقة، ولتلبية احتياجات منظومة الري، وبهذا تغير تدفق المياه. وهذا بدوره كان نتيجة عوامل أخرى منها عدم هطول أمطار غزيرة معتادة في منطقة حوض النهر خلال الشهرين الماضيين، والتغيرات المناخية في العالم".

المصدر: نوفوستي