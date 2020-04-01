هل يمكن تعقيم الجسم بتناول الكحول؟

أعلنت الدكتورة أناستاسيا إيغناتوفا، أخصائية علاج حالات الإدمان، أن المشروبات الكحولية غير قادرة على حماية الجسم حتى من أمراض الجهاز التنفسي الموسمية.





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وقالت في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، "لقد أثبت من زمن بعيد أن الكحول يضعف مناعة جسم الإنسان. وأن تناول الكحول يفتح الباب أمام العدوى المرضية".

وأضافت، وبخلاف الاعتقاد الشائع، لن يطهر تناول الكحول الجسم ولا يمكن أن يقضي على الأحياء المجهرية الضارة، لأن تركيزه في الأمعاء والمعدة غير كاف لتحقيق ذلك.

وقالت "يمكن للكحول القضاء على بعض أنواع مسببات أمراض والتهابات الأمعاء، إذا تناول الأشخاص كمية قليلة من النبيذ مع الطعام". وأضافت يقضي الكحول على مسبب الكوليرا فقط، ولكنه لا يحمي وليس له أي تأثير في فيروس كورونا.

وتنصح الدكتورة بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات في موسم الوباء، وكذلك شرب الماء، واستخدام المواد المطهرة المحتوية على الكحول في التعقيم فقط.

المصدر: نوفوستي