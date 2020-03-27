 
مباشر

الميثانول يحصد أرواح المئات في إيران لاعتقاد خاطئ بفعاليته ضد كورونا

أخبار العالم

الميثانول يحصد أرواح المئات في إيران لاعتقاد خاطئ بفعاليته ضد كورونا
Reuters RR/awi
تدابير احترازية ضد كورونا في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj7f

ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن التسمم بمادة الميثانول في إيران إلى أكثر من 300 شخص، وتسمم نحو ألف آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، نتيجة لاعتقاد خاطئ عن الميثانول.

ويستهلك الكثير من الإيرانيين مادة الميثانول بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن طفلا في الخامسة من عمره أصيب بالعمى بعد أن أجبره والداه على تناول الميثانول السام، إثر انتشار شائعة تفيد بفعالية هذه المادة الكحولية.

وتزامنت هذه الشائعات أيضا مع رسائل انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية تشير إلى أن شرب معقمات اليد الكحولية، سيقتل الفيروس.

إقرأ المزيد
تمرد بين سجناء يطالبون بإفراج مؤقت خوفا من كورونا
تمرد بين سجناء يطالبون بإفراج مؤقت خوفا من كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعات بخصوص علاج فيروس كورونا المستجد من خلال شرب الكحوليات.

وتعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم مع الولايات المتحدة وإسبانيا وايطاليا والصين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا