إعفاء ضباط شرطة موسكو من مناصبهم لالتقاط سيلفي في المشرحة

أعفي ضباط قسم الشرطة في حي شوكينو بموسكو من مناصبهم لالتقاطهم صور سيلفي في المشرحة.

أفاد المكتب الصحفي في وزارة الداخلية بأن الفحص الذي أجراه قسم الأمن الداخلي لشرطة موسكو أكد أن رئيس المباحث في قسم الشرطة بحي شوكينو الرائد، فياتشيسلاف غورنيف، وزميلته الملازم أول، تاتيانا بوريشيفا، التقطا صورا فوتوغرافية على خلفية الجثث وقد تم إعفاؤهما من منصبيهما.

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وعلاوة على ذلك تم إعفاء نائب رئيس إدارة الشرطة في دائرة موسكو الغربية العقيد، أليكسي كورنيينكو، وكذلك رئيس قسم الشرطة في حي شوكينو العقيد، إيفان بونياتوفكين ورئيس المباحث، الرائد سيرغي غلاديشيف.

أما رئيس إدارة وزارة الداخلية في دائرة موسكوالغربية الشمالية ففرضت عليه عقوبات إدارية.

يذكر أن رئيس قسم الاختبارات الطبية في بطرسبورغ كان قد أعفي في فبراير الماضي من المنصب لنشر فيديو التعري في المشرحة على شبكة الإنترنت.

المصدر: ترود