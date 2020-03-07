 
مباشر

الدببة في حديقة حيوان موسكو تنهض من سباتها

متفرقات

الدببة في حديقة حيوان موسكو تنهض من سباتها
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neax

خرجت الدبة "روزا" ودب الهيمالايا "بدور" من حظيرة حديقة الحيوان في موسكو حيث ناما طيلة الشتاء ليقوما الآن.

أفاد بذلك ناطق باسم حديقة الحيوان بموسكو فقال إن الدببة استيقظت قبل الوقت المحدد بشهر واحد، مع العلم أنها تستيقظ عادة في مطلع أبريل مع ذوبان الثلج.

إقرأ المزيد
النحل ينتج 45 كيلوغراما من العسل داخل وحدة سكنية أمريكية
النحل ينتج 45 كيلوغراما من العسل داخل وحدة سكنية أمريكية

لكن شتاء العام الجاري تميز بدفء غير عادي وعدم وجود الثلج، ما دفع بالدببة في الأسر وفي الغابة إلى القيام من السبات.

وقال الناطق إن الدببة في حديقة الحيوان باتت تستيقظ تدريجيا منذ منتصف فبراير حيث بدأ موظفو حديقة الحيوان يقدمون لها وجبات طعام خفيفة من التفاح وأوراق السلطة والقليل من الخضروات لتتكيف  تدريجيا مع الوجبات المعتاد عليها.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا