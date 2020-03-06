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هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

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هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)
RT
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خطفت ميغان ماركل الأنظار في أول ظهور عام لها أمس الخميس صحبة الأمير هاري في بريطانيا بعد الانفصال الملكي، في يناير الماضي.

ورصدت كاميرات المصورين دوق ودوقة ساسكس ، أثناء وصولهما إلى حفل جوائز مؤسسة "أندوفر" السنوية في "مادسون هاوس" بالعاصمة لندن، ضمن واحدة من مهامهما الأخيرة كأفراد ملكيين.
وكان التركيز الأكبر على ميغان التي لم تشاهد في بريطانيا منذ فترة، فوقف خلف الحواجز العديد من الأشخاص، تحت الأمطار الغزيرة، لإلقاء نظرة على الزوجين، وقابلوهما بالتصفيق والهتافات.

هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

وظهرت الدوقة بكامل أناقتها بفستان تركوازي اللون، بينما ارتدى الدوق بدلة زرقاء داكنة وقميص أبيض، وربطة عنق زرقاء.
ويكرم الحفل الأبطال الفائزين بمسابقات أنفكتيس لقدامى المحاربين ولمصابين من جنود حلف شمال الأطلنطي، قاما بتحديات رياضية رائعة خلال عام 2019.


ومن المنتظر أن يتوقف الزوجان عن أداء واجباتهما الملكية، في نهاية شهر مارس الجاري، في مقابل قيامهما "بدور جديد تقدمي"، يتمركز بشكل أساسي داخل أمريكا الشمالية، ويهدفان من خلاله إلى تمويل أنفسهما ماليا.

هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

هاري وميغان يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما في بريطانيا بعد الانفصال الملكي (صور+ فيديو)

المصدر: ديلي ميل

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