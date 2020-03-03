على وقع كورونا.. بدائل سياحية عن إيطاليا وغيرها خلال 2020

نظرا لإعلان إيطاليا عن إصابة حوالي 2000 شخص بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تفشي الفيروس في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، أصبحت الوجهات السياحية في العام الحالي قليلة جدا.

This Sun article is misleading. The implication that Laos and Myanmar are safer holiday spots b/cos they haven’t reported #coronavirus cases is irresponsible without any context from experts about why they are not. Here’s context: https://t.co/M7MBQLi4NGhttps://t.co/PrzGDKnxxP — Nicola Smith (@niccijsmith) March 3, 2020

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نشرت صحيفة ذي صن، اليوم الثلاثاء، مقالا توضح فيه، أن هناك العديد من الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها حاليا، والتي لم تسجل فيها حتى اليوم أي إصابة بالفيروس القاتل.

وأفاد المقال، بأنه تأجلت رحلات العديد من السياح أو ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن نحو 90 ألف شخص حول العالم.

وكشف المقال عن وجهات سفر شهيرة لم تسجل حتى اللحظة أي إصابات بفيروس كورونا على أراضيها، على رأسها بعض المناطق الأوروبية، ومنها مالطا وبلغاريا وقبرص، بالإضافة إلى بعض الجزر الإسبانية مثل لانزاروت وإيبيزا وغران كناريا.

ومن الممكن أيضا تمضية الإجازات في بعض المناطق الآسيوية، ومنها تركيا، التي لم تبلغ بعد عن أي إصابة بـ كورونا في صفوف مواطنيها، إضافة إلى لاوس وميانمار في جنوب شرق آسيا.

في حين أن السفر بعيدا نحو جزر المالديف وجزر الرأس الأخضر(Cape Verde)، لا يزال آمنا نوعا ما، حيث لم يتم رصد أي إصابات هناك حتى اللحظة.

وأضاف المقال، أنه على الرغم من ذلك، يجب على السياح، الحصول على تأمين السفر والتحقق من تغطيته في حال تفشي فيروس كورونا.

المصدر: ذي صن