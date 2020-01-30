القبض على ممثل أمريكي شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

اعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا الممثل الأمريكي الشهير شون وايس بتهمة السطو على مرآب سيارات، وهو تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة.

إقرأ المزيد

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على هذا الممثل الأمريكي، حيث ألقي القبض عليه عام 2017، وتم الحكم عليه بالسجن 5 أشهر، إلا أنه أطلق سراحه بعد 12 يوما بسبب الازدحام في السجن، وسجن بعد فترة وجيزة لحيازته عقار الميثامفيتامين المخدر.

كما ألقي القبض عليه أيضا ودخل السجن وقضى فيه 90 يوما لذات السبب.

وفي العام الماضي دخل السجن بسبب جريمة ارتكبها تحت تأثير المخدرات في ولاية كاليفورنيا.

وضبط الممثل الذي قام بأداء شخصية غولدبرغ في الفيلم الشهير Mighty Ducks، الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، متلبسا بجريمة سطو يوم الأحد الماضي في 26 يناير الجاري.

وحسب الشرطة فإن شون كان لحظة القبض عليه تحت تأثير مادة مخدرة.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أنها قبضت على الممثل وهو يتسلل إلى مرآب للسيارات في فان نويس بكاليفورنيا، حين تحطم الزجاج الأمامي لسيارة كان بداخلها، وذلك أثناء استجابتهم للاستغاثة.

وبمجرد نشر خبر اعتقال شون على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، سارع عدد من جمهوره للتعبير عن أسفهم إزاء الموقف، وكتب أحدهم: "هذا أمر محبط، آمل أن يحصل على المساعدة التي يستحقها".

المصدر: وكالات