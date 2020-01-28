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العثور على النجمة السينمائية الروسية المختفية في المكسيك

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العثور على النجمة السينمائية الروسية المختفية في المكسيك
Sputnik Andrey Stenin
ناتاليا أندريتشينكو
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ظهرت نجمة السينما الروسية، ناتاليا أندريتشيكو، على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلان أصدقائها ووكيلها الرسمي عن اختفائها الغامض وانقطاع الاتصال بها.

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وكتبت ناتاليا في مدونتها إنها على ما يرام وبصحة جيدة وأبلغت معجبيها أنها أرادت الهدوء والانعزال. لذلك قررت إيجاد مأوى في إحدى الغابات المكسيكية حيث حجزت غرفة في فندق يبعد 200 كيلومترعن البحر ويمتلكه صديقها الروحي الذي سبق لها أن لجأت إلى خدماته لتتعمق في عزلة تامة وتتلقى تطهيرا روحيا لمدة  أسبوعين. 

واستغرقت العملية هذه المرة، حسب الفنانة، يومين فقط. لكنها تشعر الآن بأنها نشيطة وجاهزة للمشاركة في تحقيق مشاريع فنية هامة.

يذكر أن نجمة السينما الروسية البالغة من العمر 63 عاما اختفت يوم 26 يناير في المكسيك بعد زيارة صديقتها، وفشل أصدقاؤها في العثور عليها.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

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