اختفاء غامض لفنانة روسية في المكسيك

اختفت في المكسيك الممثلة الروسية المعروفة، ناتاليا إندريتشينكو.

أفاد بذلك وكيلها للعلاقات العامة، يان ترونتسوف، الذي قال إنه عجز عن الاتصال بها خلال فترة تزيد عن يوم واحد. وقال إن الممثلة البالغة من العمر 63 عاما زارت السبت 24 يناير الجاري صديقتها في منطقة كانكون بالمكسيك، ثم غادرت منزلها لوعكة صحية، ولم يستطع أحد الاتصال بها بعد ذلك.

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وأضاف قائلا" هذا كل ما يمكنني أن أقوله وأحاول حاليا أن أرسل أحدا إلى منزلها ليتفقدها. ولم أتمكن حتى من الاتصال بابنها. لكن يبدو أنه ليس على علم بأوضاعها لأنهما لم يتواصلا إلا نادرا، وبدأت الاتصال بزملائها وأصدقائها الذين تواصلوا معها يوم الخميس".

يذكر أن الممثلة السوفيتية الروسية، ناتاليا أندريتشينكو، معروفة بمشاركتها في تصوير أفلام " ماري بوبينس" "قصة الحب العسكرية الميدانية"، ليدي ماكبت في مديرية متسينسك".

وذاع صيتها بعد أدائها أحد الأدوار النسائية الرئيسية في فيلم "سيبيريادا" من إخراج، أندريه كونتشالوفسكي.

المصدر: نوفوستي