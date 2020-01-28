 
مباشر

اختفاء غامض لفنانة روسية في المكسيك

متفرقات

اختفاء غامض لفنانة روسية في المكسيك
Sputnik Ekatrina Chesnocova
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5l5

اختفت في المكسيك الممثلة الروسية المعروفة، ناتاليا إندريتشينكو.

أفاد بذلك وكيلها للعلاقات العامة، يان ترونتسوف، الذي قال إنه عجز عن الاتصال بها خلال فترة تزيد عن يوم واحد. وقال إن الممثلة البالغة من العمر 63 عاما زارت السبت 24 يناير الجاري صديقتها في منطقة كانكون بالمكسيك، ثم غادرت منزلها لوعكة صحية، ولم يستطع أحد الاتصال بها بعد ذلك.

إقرأ المزيد
مصرع نجمة
مصرع نجمة "إنستغرام" في محاولة التقاط سيلفي على خلفية الفجر

وأضاف قائلا" هذا كل ما يمكنني أن أقوله وأحاول حاليا أن أرسل أحدا إلى منزلها ليتفقدها. ولم أتمكن حتى من الاتصال بابنها. لكن يبدو أنه ليس على علم بأوضاعها لأنهما لم يتواصلا إلا نادرا، وبدأت الاتصال بزملائها وأصدقائها الذين تواصلوا معها يوم الخميس".

يذكر أن الممثلة السوفيتية الروسية، ناتاليا أندريتشينكو، معروفة بمشاركتها في تصوير أفلام " ماري بوبينس" "قصة الحب العسكرية الميدانية"، ليدي ماكبت في مديرية متسينسك".

وذاع صيتها بعد أدائها أحد الأدوار النسائية الرئيسية في فيلم "سيبيريادا" من إخراج، أندريه كونتشالوفسكي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط