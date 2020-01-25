توقيت حساس لا يجب على ركاب الطائرة التحدث فيه مع المضيفين

يعمل مضيفو الطيران لساعات طويلة وهم يلبون احتياجات الركاب، وغالبا ما يفعلون ذلك مع رسم ابتسامة على وجوههم.

وفي أحد منتديات الإنترنت على Quora، كشفت مضيفة طيران أنه يجب على الركاب تجنب توقيت معين عند الرغبة في الحصول على خدمة ما، لأنه قد يسبب مشاكل لطاقم الطائرة بأكمله.

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وأوضحت آنا ماكفي، وهي مضيفة طيران سابقة في الرحلات الجوية الدولية، سبب كون بداية الرحلة الجوية هو التوقيت الأسوأ للتحدث إلى طاقم الطائرة.

وكتبت قائلة: "هذه واحدة من أكثر الأوقات ازدحاما (للحديث). إن غلق الأبواب والجلوس للإقلاع وأول مرحلة من تقديم الخدمة، تأتي كلها في وقت حساس. وقد يبدو مضيفو الرحلة الجوية مرتاحين وسعداء برؤيتك، لكن تذكر أن هذا ما دُربوا عليه، وربما ما يزال الوقت سيئا لمحاولة تشويشهم من خلال الدردشة".

وأضافت السيدة ماكفي، أنه يتعين على الركاب، الذي يتطلعون للدردشة في نهاية الرحلة، تجنب القيام بذلك، لانشغال المضيفين "بتأمين المقصورة والاستعداد للهبوط". وأوصت المسافرين الذين يرغبون بالتحدث إلى مضيفات الطيران، القيام بذلك في الثلث الأوسط من الرحلة.

المصدر: إكسبريس