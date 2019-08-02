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شاهد.. مضيفة طيران تصدم الركاب بتصرف شديد الغرابة!

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شاهد.. مضيفة طيران تصدم الركاب بتصرف شديد الغرابة!
Gettyimages.ru James Lauritz
صورة تعبيرية
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فوجئ ركاب خطوط "ساوث ويست" الجوية الأمريكية بوجود أحد أفراد طاقم الطائرة داخل صندوق الحقائب العلوي.

والتقطت المسافرة، فيرونيكا لويد، فيديو يظهر مضيفة طيران وهي مستلقية في صندوق حقائب الركاب، وذلك أثناء صعود المسافرين على متن الطائرة المتجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل.

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ونشرت لويد، الفيديو على "تويتر"، وعلقت قائلة: "لا يمكنني وصف اندهاشي من هذا الأمر الغريب". كما التقطت صورة لمضيفة الطيران وهي تنظر إلى ركاب الطائرة في الأسفل، وكتبت: "هل هذا حلم @SouthwestAir؟".

وفي بيان لصحيفة "ديلي ميل"، قال متحدث باسم شركة "ساوث ويست": "موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة. بالطبع، هذا الأمر ليس اعتياديا، حيث تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا".

المصدر: إنديبندنت

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