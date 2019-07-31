طريقة نوم امرأة في طائرة ركاب تشعل مواقع الإنترنت!

يواجه بعض ركاب الطائرات صعوبات عديدة في محاولة النوم أثناء الرحلات الجوية، خاصة طويلة المدى، بما في ذلك الضوضاء وتكييف الهواء وضيف المقاعد.

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وبهذا الصدد، نشر حساب passengershaming على موقع "إنستغرام"، صورة تظهر امرأة مستلقية على أرضية مقصورة الطائرة، في صف مكون من 3 مقاعد، في حين ينام رفيقها على المقاعد.

وبينما علق عدد من المتابعين على هذا المشهد، بأنه حل لا بأس فيه للنوم بشكل مريح أثناء رحلة الطيران، وجد البعض أن نوم المرأة على الأرضية والرجل على المقاعد غير مقبول أبدا.

ولكن في مجمل التعليقات، أبدى المتابعون مخاوف كبيرة حول معيار النظافة، حيث أن الأرضية قد تحمل الكثير من القذارة الناجمة عن آثار الأقدام ومخلفات المسافرين.

المصدر: ميرور