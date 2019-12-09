غينيس توضح حقيقة تتويج حسني بلقب "الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم"
أصدرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بيانا توضح فيه حقيقة ما نشره الفنان المصري تامر حسني حول دخوله الموسوعة بوصفه "الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم".
وكشفت الموسوعة أن جمهور الفنان المصري تمكن في السادس من الشهر الجاري، من كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبوظبي.
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Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. من اجمل و اعظم ايام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم و مؤثر في العالم و اللي مفرحني و مشرفني اني حصلت عليها علم مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس و كمان اني احصل عليها في السن دا و بالقيمه دي انا فعلاً فرحان من كل قلبي الحمدلله
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Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم و اللي مفرحني تاني اني ادخل الموسوعه وانا في العُمر دا و كمان اني ادخل الموسوعه من خلال قيمه فنيه تأثيريه ملتصقة بالمجتمع
وأشارت إلى أن ما تم الترويج له بأن تامر حسني حقق لقب "الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم" ليس صحيحا باعتبار أن الموسوعة لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.
وأوضحت غينيس للأرقام القياسية في بيانها: "نمتلك معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلا للقياس، وقابلا للكسر، وذا معايير واضحة ومحددة، وأن يكون أيضا قابلا للتقييم والتحقق من صحته".
وتابعت الموسوعة قائلة إن الإعلان عن الأرقام القياسية يتم في حال اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة، كما أنها لا تتبع عملية التصويت الجماهيري، مشيرة إلى أن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد في لوحة الإعلانات ذاتها، متضمنة اسما فريدا ورسالة من المشارك نفسه.
واغتنمت الموسوعة الفرصة لتهنئة مارينا مول أبوظبي والفنان تامر حسني وجميع المشاركين على انجازهم، من خلال البيان الصادر في 9 ديسمبر 2019، قائلة إنه على مدار المدة المسموحة لتقديم المشاركات، والمتمثلة في 6 أيام، نجح زوار مارينا مول أبوظبي في تحقيق 12086 مشاركة متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر 2017.
المصدر: RT