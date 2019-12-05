”الفاتحة ثم الصليب“.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف ”غريب“ في موسم الرياض (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة، مايا دياب، وهي تقرأ الفاتحة، وبعد انتهائها من تلاوتها قامت برسم شارة الصليب، وفقا لمعتقدها المسيحي، قبل عروض "لوكاندة الأوباش"

وقد افتتحت المسرحية ليلة أمس، وتستمر حتى غد الجمعة، على خشبة مسرح بوليفارد بالعاصمة السعودية، في إطار العروض الفنية المختلفة لموسم الرياض، وهي مسرحية غنائية استعراضية عائلية تجمع عددا من نجوم الفن في العالم العربي، وهي من بطولة حسن الرداد ومايا دياب التي تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى، وكذلك إيمان العاصي وحمدي الميرغني وماجد المصري وأوس أوس وسعد الصغير، والمسرحية من إنتاج حمدي بدر، وإخراج أشرف زكي.

وقد شهد موسم الرياض أكثر عرض مسرحي، من بينها "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، و"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، و"حزلقوم" بطولة أحمد مكي، و"علاء الدين والعفريت" بطولة أحمد عز.

المصدر: وكالات