 
مباشر
عاجل
مصادر: هبوط اضطراري ناجح لطائرة ركاب روسية في مطار تومين بعد تعطل محركها

طبيب ألماني يقتلع "أطول سن في العالم"

متفرقات

طبيب ألماني يقتلع
Gettyimages.ru Ponsulak Kunsub / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn8q

كشفت تقارير أن طبيب أسنان ألمانيا اقتلع "أطول سن في التاريخ" بقياس 3.72 سم.

وأخرج، ماكس لوكاس، من أوفنباخ بضواحي فرانكفورت، السن "ذات الطول الغريب" من فم مريض يعاني من ألم شديد.

وحصل طبيب الأسنان على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن العمل الفذ الذي قام به، حيث تجاوز طول السن الرقم الأسبق المسجل بنحو 5 ملم.

إقرأ المزيد
بعد 18 عاما على إدخالها.. أطباء يخرجون
بعد 18 عاما على إدخالها.. أطباء يخرجون "عبوة قنب" من أنف سجين!

وفي سبتمبر الماضي، عالج لوكاس المريض، ميجو فودوبيخا، حيث أظهرت الأشعة السينية أن الرجل الكرواتي لديه سنا كبيرة بشكل لا يصدق، ما تسبب في تورم الفك العلوي لديه.

وفي حديثه مع Frankfurter Neue Zeitung، قال ماكس إن العلاج "غير ممكن" ويجب اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن السيد فودوبيخا، الذي لم يُكشف عن عمره ومهنته، شعر بالارتياح للتخلص من آلامه. وأضافت أيضا أن قبول الدكتور لوكاس في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، تطلب عاما كاملا.

وسابقا، احتفظ أطباء في الهند بالرقم القياسي العالمي لاستخراج أطول سن على الإطلاق، يبلغ قياسها 3.67 سم.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة في تاريخها.. مباراة للمصارعة النسائية في السعودية