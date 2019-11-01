طبيب ألماني يقتلع "أطول سن في العالم"

كشفت تقارير أن طبيب أسنان ألمانيا اقتلع "أطول سن في التاريخ" بقياس 3.72 سم.

وأخرج، ماكس لوكاس، من أوفنباخ بضواحي فرانكفورت، السن "ذات الطول الغريب" من فم مريض يعاني من ألم شديد.

Un dentista di Offenbach, #Germania , ha estratto a un paziente il dente più lungo che mai sia stato visto: 37, 2 mm. Ovviamente entra nel Guinness dei primati, ieri al dr. Max Lukas è arrivato il certificato. 🦷 🤪 pic.twitter.com/MeCQwwPf0L — Jeanne Perego (@jeperego) October 30, 2019

وحصل طبيب الأسنان على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن العمل الفذ الذي قام به، حيث تجاوز طول السن الرقم الأسبق المسجل بنحو 5 ملم.

German dentist pulls out the world's longest tooth measuring 1.46 INCHES https://t.co/jrYmn9952k — Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2019

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وفي سبتمبر الماضي، عالج لوكاس المريض، ميجو فودوبيخا، حيث أظهرت الأشعة السينية أن الرجل الكرواتي لديه سنا كبيرة بشكل لا يصدق، ما تسبب في تورم الفك العلوي لديه.

وفي حديثه مع Frankfurter Neue Zeitung، قال ماكس إن العلاج "غير ممكن" ويجب اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن السيد فودوبيخا، الذي لم يُكشف عن عمره ومهنته، شعر بالارتياح للتخلص من آلامه. وأضافت أيضا أن قبول الدكتور لوكاس في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، تطلب عاما كاملا.

وسابقا، احتفظ أطباء في الهند بالرقم القياسي العالمي لاستخراج أطول سن على الإطلاق، يبلغ قياسها 3.67 سم.

المصدر: ديلي ميل