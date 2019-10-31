عثر أطباء على عبوة مطاطية صغيرة مليئة بمسحوق القنب أعلى أنف سجين سابق، بعد 18 عاما من إدخالها عبر فتحة الأنف بغرض تهريبها إلى السجن.

وذكرت التقارير أن الرجل البالغ من العمر 48 عاما، تلقى العبوة من صديقته أثناء زيارته في السجن، ولكنه اعتقد أنه ابتلع العينة عن طريق الخطأ، ولم يدرك أنها عالقة في أنفه لسنوات، ما أدى إلى معاناته من الصداع.

Cannabis-filled balloon found up ex-inmate's nose 18 years after he put it there https://t.co/fMsl1n1GkVpic.twitter.com/udZfzWGrBa — Daily Mirror (@DailyMirror) October 28, 2019

وبعد سنوات، أجرى المسعفون في أستراليا فحصا بالأشعة المقطعية لدماغه، ليتوصلوا إلى هذا الاكتشاف.

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وجاء في تقرير BMJ Case: "نحن نصف حالة فريدة من الحصاة الأنفية، تطورت من بالون مليء بمسحوق القنب، الذي حاول المريض تهريبه إلى منشأة الإصلاحية. وبعد إدخال العبوة في فتحة الأنف، اعتقد المريض أنه ابتلعها عن طريق الخطأ. على الرغم من الأعراض المستمرة للانسداد الأنفي والتهابات الجيوب الأنفية المتكررة، لم تُكتشف عبوة القنب إلا بعد مرور 18 عاما على إدخالها".

وكشفت التقارير أن الصداع الذي يعاني منه الرجل، بالإضافة إلى معاناته من أمراض الأنف، هي من أعراض الحصاة الأنفية التي تتواجد في التجويف، وتعد ظاهرة طبية غير مألوفة.

وتتكون الحصاة الأنفية عادة حول نواة صغيرة من جسم غريب دخل إلى الأنف، وتنمو على مدى فترة من الزمن وتصبح كبيرة لتملأ تجويف الأنف.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "عبوة المطاط" أزيلت من أنف الرجل، واختفت الأعراض بعد 3 أشهر.

المصدر: ميرور