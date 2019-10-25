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رجل حي يحترق داخل سيارة كهربائية

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رجل حي يحترق داخل سيارة كهربائية
Globallookpress Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com
سيارة تسلا الكهربائية طرازS
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احترق عمر عوان من ولاية كارولينا الجنوبية وهو على قيد الحياة داخل سيارة كهربائية مستأجرة من نوع تسلا بعد حادثة اصطدام.

تفيد صحيفة واشنطن بوست، بأن الرجل (48 سنة) فقد السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة نخيل، ما تسبب في اندلاع النار في بطارية ليثيوم-أيون المستخدمة في السيارة، وانتشر الدخان والنار داخل  السيارة بسرعة. لم يتمكن أحد من فتح بابها وإنقاذه بسبب ميزتها، حيث تختفي مقابض فتح أبواب السيارة في الباب وتفتح إلكترونيا فقط.

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توفي الرجل متأثرا بالحروق والاختناق. ولكن الادعاء العام يصر على أن العيوب في هيكل السيارة، هي سبب الوفاة وقد جاء في الشكوى التي رفعتها أسرة الرجل "خصوصية طراز S حولت السيارة  إلى فخ قاتل".

ويذكر أنه في مارس 2017 اندلعت النيران في سيارة Tesla Model S في محطة شحن البطارية Supercharger في مدينة شنغهاي، وانتقلت النيران إلى سيارة كهربائية ثانية كانت بجانبها.

المصدر: لينتا. رو

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