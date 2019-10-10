العثور على رسالة خطية من البحارة السوفيت في البرازيل (فيديو)

عثر الطلاب البرازيليون عند الشاطئ الأطلسي لولاية ريو غراندي دو سول على زجاجة فيها رسالة باللغة الروسية.

وقالت قناة Globo لقد وجد الزجاجة ولد عمره 10 أعوام كان يلهو مع رفاقه قرب الشاطئ.

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وفتح الزجاجة مع أصدقائه، لكن أحدا لم يستطيع قراءة النص داخلها لأنه مكتوب بلغة مجهولة. وصور الطلاب الرسالة ونشروها على فيسبوك حيث جنت ألفي تعليق. وقامت إحدى الطالبات في جامعة بيلوتاس البرازيلية بترجمة نص الرسالة.

وجاء فيها أن جماعة من البحارة السوفيت المدنيين أقاموا حفلا ماجنا شربوا فيه زجاجة كحول على الرغم من توجيهات أصدرتها وزارة الثروة السمكية والحكومة السوفيتية تحظر تعاطي الخمور على متن السفن التابعة لها.

وافترض الخبراء في الجامعة أن الرسالة تعود إلى عصر الرئيس السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، الذي كافح الإدمان نهاية ثمانينيات القرن الماضي. كما اعتقد الخبراء أن البحارة السوفيت رموا بالزجاجة في البحر من متن إحدى سفن الصيد السوفيتية بالقرب من شاطئ غرينلاند.

المصدر: نوفوستي