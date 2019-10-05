القطع النقدية التي يرميها السياح تستقر في معدة تمساح

عثر في معدة تمساح نفق عن عمر يناهز 54 سنة، كان يعيش في حديقة حيوانات بمدينة ناغويا اليابانية منذ عام 1965على حوالي 330 قطعة نقدية بعد تشريحه.

وكان زوار حديقة الحيوانات في العشرين سنة الأولى يشاهدون هذا التمساح عبر حاجز زجاجي، ولكن في عام 1989 تم إنشاء حوض ماء في الحديقة وأصبح بإمكانهم مشاهدته مباشرة ورمي القطع النقدية من فوق الجسر إلى الحوض دائما.

وعادة يرمي الزوار القطع النقدية في هذا الحوض على الرغم من اللوحة التي تحظر ذلك. لأن رمي القطع النقدية في أحواض الماء الصناعية والنوافير وفقا للتقاليد اليابانية يجلب الحظ السعيد ويساعد على تحقيق الرغبات. وابتلع هذا التمساح خلال هذه الفترة الطويلة القطع النقدية، بدلا من الحصى الصغيرة التي تساعد في طحن الطعام وتسهل عملية الهضم.

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وبعد تشريح التمساح، عثر على هذه القطع النقدية في معدته، ولكن الأطباء أكدوا أنها ليست السبب في نفوقه، ومع ذلك أكدوا على ضرورة منع السياح من رمي القطع المعدنية في حوض الماء، لأنها تشكل خطورة على حياة التماسيح الأخرى، ولن تجلب الحظ السعيد للرماة من الزوار.

المصدر: لينتا. رو