لماذا تركز غالبية صور السيلفي عادة على العين اليسرى؟

كشفت دراسة حديثة لماذا يميل الناس، لا شعوريا، إلى التركيز أثناء أخذهم صور السيلفي على العين اليسرى.

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وأجرى الباحثون من جامعة سيتي بلندن وجامعة بارما وجامعة ليفربول، تحليلا لما يزيد عن 3500 صورة سيلفي من "إنستغرام" لمستخدمين من بانكوك وبرلين ولندن وموسكو ونيويورك وساو باولو.

ولاحظوا أنه عند التقاط صورة السيلفي، كان الناس يميلون إلى التركيز على أعينهم، وبشكل خاص على العين اليسرى.

وتوصلت النتائج إلى أنه من أصل 3556 صورة سيلفي، قام 1931 (54%) بالتركيز على العين اليسرى في الصور. وعلى الرغم من أن الاختلاف يبدو بسيطا بين التركيز على العين اليسرى والعين اليمنى في صور السيلفي، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذا الاختلاف كبير ومثير للاهتمام.

ويعكس التركيز على العين اليسرى، ظاهرة لوحظت في أدمغة صحية، تُعرف باسم pseudoneglect، وهي الميل الطبيعي لتحويل الانتباه المكاني إلى اليسار.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن هذه المواءمة تحدث لأن أعيننا توفر معلومات حول ما ننتبه إليه ولأن محور اليسار هو أفضل طريقة لإعلام الناس بمزاجنا.

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ويبدو أن العديد من المشاهير البارزين، بما في ذلك دريك وكيم كارداشيان ومايلي سايروس، يتابعون هذه الظاهرة من خلال العديد من صور السيلفي على "إنستغرام".

وتقول الأبحاث السابقة إن التركيز على العين اليسرى أكثر من اليمنى يعود إلى تفضيل الناس إظهار الخد الأيسر، وهي ظاهرة تتطابق مع الرسامين الذين يطبقون مبدأ التركيز على العين اليسرى في رسوماتهم.

وقال البروفيسور كريستوفر تايلر، أستاذ البصريات والعلوم البصرية في جامعة لندن، المشارك في الدراسة، إن الميل إلى التركيز على جهة محددة عند التقاط الصورة، يعود إلى حقيقة أن البشر يملكون منطقة ذات دقة عالية في وسط شبكية العين عند رؤيتها.

المصدر: ديلي ميل