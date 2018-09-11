 
مباشر

كيف تؤثر صور السيلفي على النساء؟

متفرقات

كيف تؤثر صور السيلفي على النساء؟
Gettyimages.ru
كيف تؤثر صور السيلفي على النساء؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krln

حذر العلماء من أن مشاركة صور "السيلفي" تجعل النساء يشعرن بمزيد من القلق وجاذبية أقل.

ويقول العلماء إن صور السيلفي لها التأثير ذاته حتى بعد تعديل الصور باستخدام "الفلاتر".

إقرأ المزيد
صور السيلفي تسبب البؤس لدى لأطفال صور السيلفي تسبب البؤس لدى الأطفال

وقام العلماء بقيادة، جينيفر ميلز، في قسم علم النفس في جامعة يورك بفحص سلوك التقاط صور السيلفي ونشرها على الإنترنت، لدى 110 من الطالبات اللواتي تم تعيينهن عشوائيا، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و29 عاما، وكان لديهن حسابات نشطة على فيسبوك أو إنستغرام.

وقام العلماء بقياس مزاج المشاركين وحالاتهم الجسدية قبل وبعد تحرير الصور، وقال العلماء إن "النساء اللواتي التقطن صورة سيلفي ونشرنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كن أكثر قلقا وأقل ثقة وجاذبية جسديا، مقارنة باللواتي أجرين تعديلات على صورهن".

وأكد العلماء أنه تم العثور على "آثار ضارة لصور السيلفي حتى عندما قام المشاركون بإعادة التقاط الصور أو إجراء تعديلات عليها".

وكتب العلماء في الورقة البحثية التي نشرت في موقع "Body Image"، إن "هذه أول دراسة تجريبية تظهر أن التقاط صور السيلفي ونشرها عبر الشبكات الاجتماعية يسبب آثارا نفسية سلبية على النساء".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online