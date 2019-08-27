 
مباشر

وسط ذهول الركاب.. طائرة "إيرباص" تحترق في مطار بكين

متفرقات

وسط ذهول الركاب.. طائرة
Reuters Eric Gaillard
Air China Airbus A330-200
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbhr

اندلعت النيران في طائرة "إيرباص A330" أثناء صعود الركاب والطاقم إلى متنها، ما اضطرهم إلى إجلاء عاجل من المنطقة القريبة في مطار بكين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، مع وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اندلع الحريق في الرحلة CA976 التابعة لشركة الطيران Air China، يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

ووقعت الحادثة بعد هبوط الطائرة القادمة من سنغافورة، وشبت النيران أثناء صعود الركاب الجدد على متنها، والمقرر إقلاعها من بكين إلى طوكيو. وتُظهر لقطات شهود العيان المسافرين وهم يصورون ألسنة النيران وهي تلتهم الطائرة التي كانوا سيسافرون فيها.

ونشرت Air China بيانا على Weibo، قالت فيه إن أفراد الطاقم وموظفي المطار نجحوا في السيطرة على الحريق.

الجدير بالذكر أن سبب الحريق غير معروف بعد، حيث تقوم الجهات المعنية بالتحقيق في الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الجدل حولها.. عارضة أزياء عراقية توضح حقيقة جلسة التصوير في جامع