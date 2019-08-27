دي كابريو و"آبل" يتبرعان لمساعدة منطقة الأمازون

تخصص منظمة EarthAlliance الخيرية التي أسسها الممثل، ليوناردو دي كابريو، 5 ملايين دولار لمساعدة سكان منطقة نهر الأمازون التي تعاني من حرائق الغابات.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على "تويتر" أن الأموال ستسلم للسكان المحليين وشركائهم الذين يعملون على إنقاذ التنوع الأحيائي للمنطقة من حرائق الغابات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن منظمة G7 ستوجه معونات عاجلة بمبلغ 20 مليون يورو بغية إطفاء حرائق الغابات في منطقة الأمازون بالبرازيل. وتعهدت كندا أيضا بتخصيص 15 مليون دولار لهذا الغرض.

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أما رئيس شركة "آبل"، تيم كوك، فأعلن أن شركته تتبرع لاستعادة غابات منطقة الأمازون وقال في مدونته على "تويتر": "إن غابات الأمازون تعتبر من أهم الأنظمة البيئية في كوكبنا. وتتبرع "آبل" للمساعدة في الحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة غابات لا مثيل لها في أمريكا اللاتينية".

يذكر أن الحرائق الشديدة في غابات المنطقة تستمر لمدة أسابيع وتزيد مساحتها بنسبة 82% عن تلك التي شملتها حرائق عام 2018. وحسب المعهد البرازيلي القومي للدراسات الفضائية فإن الخميس والجمعة الماضيين شهدا نشوب 1663 حريقا جديدا. ويعود نصفها إلى منطقة الأمازون.

المصدر: نوفوستي