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رويترز: مجموعة G7 تتفق على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

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رويترز: مجموعة G7 تتفق على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون
Reuters
مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بياريتز، فرنسا، 26 أغسطس 2019
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن دول مجموعة السبع الكبرى تنوي تخصيص 20 مليون يورو على الأقل لإخماد الحرائق في غابات الأمازون بأمريكا اللاتينية.

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي، سباستيان بنييرا، اليوم الاثنين، في بياريتس بفرنسا: "ما سنقوم به الآن هو بناء مبادرة لإعادة إحياء غابات الأمازون".

وأضاف: "سوف نخصص دعما ماليا فوريا لصالح مكافحة الحرائق في الأمازون بما يصل إلى 20 مليون يورو على الأقل".

وأعرب بنييرا عن سعادة بلاده بقرار دول مجموعة السبع، قائلا: "نحن سعداء بتخصيص هذه المبالغ لصالح الأمازون".

المصدر: رويترز+ نوفوستي

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