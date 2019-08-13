سقوط 3 متسلقين عند الصعود إلى قمة جبل إلبروز في يوم واحد

سقط رجلان متسلقان من صخرة في محاولة الصعود إلى جبل إلبروز بجبال القوقاز.

وأصيب كلاهما بجروح خطيرة. فيما أصيب متسلق ثالث بوذمة رئوية، لكنهم جميعا بقوا على قيد الحياة بفضل جهود بذلها رجال الطوارئ الروس لإجلائهم. ووقعت الحوادث بيوم واحد في أماكن مختلفة من جبال القوقاز بروسيا.

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وقال رئيس فريق وزارة الطوارئ الروسية في منطقة إلبروز، ألبرت هاجييف، إنه تلقى معلومات عن الحوادث الجبلية صباح يوم 12 أغسطس وتمكن رجال الطوارئ من إجلاء المتسلقين الثلاثة.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن رجال الطوارئ الروس قاموا بإجلاء المتسلق الأسترالي البالغ من العمر 51 عاما من ارتفاع 4000 متر حيث تدهورت حالته الصحية بسبب الدوخة أو ما يسمى بوعكة الجبال. وشارك 6 أفراد من فريق الطوارئ في عملية إنزال الأسترالي من ارتفاع 4 آلاف متر.

يذكر أن إلبروز تعد أعلى قمة في أوروبا حيث يبلغ ارتفاعها 5642 مترا.

المصدر: فيستي.رو