مخرج سينمائي صربي يعمل على إخراج فيلم عن جنكيز خان

صرح المخرج السينمائي الموسيقي الصربي المعروف أمير كوستوريتسا للصحفيين بأنه سينتهي عام 2020 من العمل على إخراج فيلم عن جنكيز خان استوحي من رواية الكاتب القرغيزي جنكيز إيتماتوف.

وجاء ذلك على لسانه خلال مهرجان "البطل والزمان" السينمائي الدولي الذي انتهت أعماله في مدينة جيليزنزفودسك الروسية بشمال القوقاز.

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وقال:" أريد تصوير فيلم عن جنكيز خان ليس لكونه قائدا عسكريا عظيما لا يحبه الغرب بل لكونه إنسانا عاديا".

يذكر أن أمير كوستوريتسا هو المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والموسيقي المؤسس لفرقة الروك The No Smoking Orchestra والحائز جوائز المهرجانات الأوروبية السينمائية الكبرى، بما فيها جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي.

ويُقيم كوستوريتسا كل عام في صربيا مهرجان "بولشوي" للموسيقى الروسية الذي يشارك فيه مشاهير الفن الموسيقي الروسي.

المصدر: تاس