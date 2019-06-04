 
مباشر

مخرج سينمائي صربي يعمل على إخراج فيلم عن جنكيز خان

الثقافة والفن

مخرج سينمائي صربي يعمل على إخراج فيلم عن جنكيز خان
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية / أمير كوستوريتسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxpj

صرح المخرج السينمائي الموسيقي الصربي المعروف أمير كوستوريتسا للصحفيين بأنه سينتهي عام 2020 من العمل على إخراج فيلم عن جنكيز خان استوحي من رواية الكاتب القرغيزي جنكيز إيتماتوف.

وجاء ذلك على لسانه خلال مهرجان "البطل والزمان" السينمائي الدولي الذي انتهت أعماله في مدينة جيليزنزفودسك الروسية بشمال القوقاز.

إقرأ المزيد
مهرجان
مهرجان "كان" السينمائي يمنح آلان ديلون جائزة رغم احتجاجات النساء

وقال:" أريد تصوير فيلم عن جنكيز خان ليس لكونه قائدا عسكريا عظيما لا يحبه الغرب بل لكونه إنسانا عاديا".

يذكر أن أمير كوستوريتسا هو المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والموسيقي المؤسس لفرقة الروك The No Smoking Orchestra  والحائز جوائز المهرجانات الأوروبية السينمائية الكبرى، بما فيها جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي.

ويُقيم كوستوريتسا كل عام في صربيا مهرجان "بولشوي" للموسيقى الروسية الذي يشارك فيه مشاهير الفن الموسيقي الروسي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تغريدة عن قمم مكة.. عاصفة غضب في وجه عزمي بشارة