مهرجان "كان" السينمائي يمنح آلان ديلون جائزة رغم احتجاجات النساء

منحت لجة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي الأحد 19 مايو الممثل الفرنسي المشهور، آلان ديلون، جائزة "السعفة الذهبية" لقاء دوره البارز في السينما العالمية.

ووصفت نجم السينما الفرنسية بأيقونة الفن السينمائي.

وأقيمت مراسم تكريم، آلان ديلون، في القصر الرئيسي لمهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ72 حيث سلمت ابنته الممثلة ، أنوشكا ديلون، والدها الجائزة.

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وقال ديلون بعد تكريمه بالجائزة إنه يفتخر بمسيرته الإبداعية في السينما حيث شارك في تصوير ما يزيد عن 90 فيلما.

يذكر أن، آلان ديلون، منح جائزته قبل مراسم توزيع جوائز المهرجان بأسبوع. حيث سبقت مراسم منح النجم الفرنسي حملة دعائية شنتها على الإنترنت ناشطات الحركة النسائية في الولايات المتحدة اللواتي طالبن لجنة التحكيم بالتخلي عن منح، آلان ديلون، الجائزة لنشره أقوالا تتصف بالتمييز على أساس الجنس.

فيما وصف النجم الفرنسي تلك الاتهامات بأنها مجرد افتراءات، وقال إنه لا يعرف تلك الناشطات الأمريكيات ولا أنشطتهن.

المصدر: تاس