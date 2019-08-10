شاهد.. مراهقون يقتحمون سوبرماركت في بريطانيا على متن دراجات هوائية!

اقتحمت مجموعة من المراهقين، راكبين دراجات هوائية، سوبرماركت (مخزن تجاري كبير) في مدينة برايتون الواقعة شرق مقاطعة ساسكس البريطانية على دراجات هوائية، وقامت بالاعتداء على الزبائن.

وأظهر مقطع فيديو نشر مؤخرا، يبدو أنه التقط من كاميرا أحد المراهقين المثبتة على رأسه، مجموعة من الشباب وهم يقودون دراجاتهم بتهور في أروقة السوبرماركت وسط دهشة الحاضرين.

وما زاد الطين بلة التصرف الهمجي لهؤلاء الشباب، حيث قاموا باختطاف حقيبة امرأة مسنة من يدها بالقوة، كما اعتدوا بالضرب على رجل كان واقفا، بينما علت أصوات الأطفال الباكية.

وسارعت شرطة ساسكس لفتح تحقيق في الحادث الذي يعتقد أنه حصل خلال شهر يونيو الماضي، والذي أثار سخطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: Daily mail