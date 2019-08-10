شاهد.. مراهقون يقتحمون سوبرماركت في بريطانيا على متن دراجات هوائية!
اقتحمت مجموعة من المراهقين، راكبين دراجات هوائية، سوبرماركت (مخزن تجاري كبير) في مدينة برايتون الواقعة شرق مقاطعة ساسكس البريطانية على دراجات هوائية، وقامت بالاعتداء على الزبائن.
وأظهر مقطع فيديو نشر مؤخرا، يبدو أنه التقط من كاميرا أحد المراهقين المثبتة على رأسه، مجموعة من الشباب وهم يقودون دراجاتهم بتهور في أروقة السوبرماركت وسط دهشة الحاضرين.
وما زاد الطين بلة التصرف الهمجي لهؤلاء الشباب، حيث قاموا باختطاف حقيبة امرأة مسنة من يدها بالقوة، كما اعتدوا بالضرب على رجل كان واقفا، بينما علت أصوات الأطفال الباكية.
وسارعت شرطة ساسكس لفتح تحقيق في الحادث الذي يعتقد أنه حصل خلال شهر يونيو الماضي، والذي أثار سخطا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
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Teens wrestle elderly lady then punch man as gang tears through UK supermarket riding bikes In the video uploaded by one of the yobs titled 'Maddest day ever in Brighton', teenagers stormed through the supermarket on two wheels while spilling produce, frightening customers, making children cry and cycling threateningly towards staff. A spokesperson for Sussex Police confirmed they were investigating the incident and linking it to a similar complaint made at Brighton Marina.
المصدر: Daily mail