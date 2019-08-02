شاهد.. غراء لاصق يرفع 17 طنا في الهواء!

دخلت شركة DELO الألمانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تطويرها لغراء لاصق مكنها من رفع شاحنة تزن أكثر من 17 طنا في الهواء.

وأثناء اختبار قدرات هذا الغراء الفريد على لصق الأشياء، قام الخبراء في الشركة بوضع الغراء على أسطوانات خاصة موصولة من جهة برافعة عملاقة، ومن الجهة الأخرى بشاحنة كبيرة، وتمكنوا من رفع الشاحنة وإبقائها في الهواء.

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وحول هذه التجربة الفريدة قالت الشريكة الإدارية في شركة DELO سابين هيرولد "نعم لقد فعلنا ذلك، وبحضور ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمكنا من الاعتماد على الغراء الذي طورناه ورفعنا الشاحنة وأبقيناها ساعة كاملة في الهواء، وحطمنا رقما قياسيا عالميا".

تجدر الإشارة إلى أن المركز الألماني لعلوم الطيران كان قد أجرى تجربة شبيهة، وتمكن من رفع 16.9 طن في الهواء باستعمال غراء لاصق طوره خبراؤه.

المصدر: لايف. رو