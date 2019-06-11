 
مباشر

شاهد.. روبوت صغير يجر طائرة يفوق وزنها 3 أطنان!

العلوم والتكنولوجيا

شاهد.. روبوت صغير يجر طائرة يفوق وزنها 3 أطنان!
youtube/ Dynamic Legged Systems lab
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz1p

استعرض الخبراء في معهد التقنية الإيطالي قدرات روبوت صغير طوروه ليكون واحدا من أكثر الروبوتات الصغيرة التي تتمتع بقدرات حركية جبارة.

ويظهر في الفيديو كيف تمكن الروبوت HyQReal من جرّ طائرة ركاب صغيرة من نوع Piaggio P180 Avanti، تزن 3300 كلغ، بالرغم من حجمه الصغير جدا مقارنة بحجم الطائرة.

وطوّر الخبراء في معهد التقنية الإيطالي هذا الروبوت ليكون شبيها بروبوتات SpotMini التي طورتها Boston Dynamics، وزودوه بهيكل شديد المتانة، يشبه بشكله جسم الكلب، يزن 130 كلغ، ويمشي على 4 قوائم تحركها 4 محركات موزعة على كل قائم، كما زود بكاميرات بصرية وحرارية، وأجهزة توجيه عن بعد.

إقرأ المزيد
جيش من
جيش من "الكلاب" يشعل ثورة في عالم الروبوتات! (فيديو)

ومن المفترض أن يستخدم هذا الروبوت في أعمال الإنقاذ وانتشال المصابين في حالات الكوارث الطبيعية، وحتى إسعاف الجرحى في ميادين القتال أثناء الحروب، أو يستعمل كمساعد لرجال الشرطة والأمن في عمليات الرصد ومداهمة المطلوبين داخل المباني أو الأماكن الضيقة.

المصدر: يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الثلج الصيفي" يملأ شوارع روسيا