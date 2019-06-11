شاهد.. روبوت صغير يجر طائرة يفوق وزنها 3 أطنان!

استعرض الخبراء في معهد التقنية الإيطالي قدرات روبوت صغير طوروه ليكون واحدا من أكثر الروبوتات الصغيرة التي تتمتع بقدرات حركية جبارة.

ويظهر في الفيديو كيف تمكن الروبوت HyQReal من جرّ طائرة ركاب صغيرة من نوع Piaggio P180 Avanti، تزن 3300 كلغ، بالرغم من حجمه الصغير جدا مقارنة بحجم الطائرة.

وطوّر الخبراء في معهد التقنية الإيطالي هذا الروبوت ليكون شبيها بروبوتات SpotMini التي طورتها Boston Dynamics، وزودوه بهيكل شديد المتانة، يشبه بشكله جسم الكلب، يزن 130 كلغ، ويمشي على 4 قوائم تحركها 4 محركات موزعة على كل قائم، كما زود بكاميرات بصرية وحرارية، وأجهزة توجيه عن بعد.

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ومن المفترض أن يستخدم هذا الروبوت في أعمال الإنقاذ وانتشال المصابين في حالات الكوارث الطبيعية، وحتى إسعاف الجرحى في ميادين القتال أثناء الحروب، أو يستعمل كمساعد لرجال الشرطة والأمن في عمليات الرصد ومداهمة المطلوبين داخل المباني أو الأماكن الضيقة.

المصدر: يوتيوب