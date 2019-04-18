جيش من "الكلاب" يشعل ثورة في عالم الروبوتات! (فيديو)

نشرت شركة "Boston Dynamics" الأمريكية شريط فيدو يظهر قدرات "كلابها الروبوتية" على القيام بمهام تعجز عنها باقي الروبوتات في العالم.

وأظهرت الشركة كيف استطاعت 10 روبوتات صغيرة من نوع "SpotMini" أن تجرّ شاحنة كبيرة تزن بضعة أطنان.

وأكثر ما أثار دهشة خبراء التقنية الذين تابعوا الفيديو، هو قدرة هذه الروبوتات على العمل مجتمعة بحركات متناسقة، وسرعة موحدة ومدروسة لأجزائها الميكانيكية، ما يعني أنها قد تعتمد في المستقبل لتعمل في الكثير من المجالات، كالإنقاذ أثناء الكوارث، ومساعدة السيارات والمركبات العالقة على الطرقات، وربما تستخدم لتعمل كجيوش روبوتية حربية.

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يذكر أن "Boston Dynamics" كانت قد اختبرت منذ مدة ذراعا ميكانيكية تركب على هذا النوع من الروبوتات، ليعتمد عليها الروبوت في القيام بالكثير من المهام، كحمل الأشياء ونقلها، وفتح الأبواب، والمساعدة في إنقاذ وانتشال المصابين والجرحى أثناء الكوارث والحرائق.

المصدر: فيستي