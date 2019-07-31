كتب له عمر جديد.. طفل يسقط من الطابق السادس (فيديو)
Globallookpress Exclusivepix Media
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أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق السادس.
Shocking moment: 2-year-old boy falls from 6th floor in SW China and lands safely in blanket spread out by neighbors pic.twitter.com/OZ7dMvRuxv— China Xinhua News (@XHNews) July 31, 2019
تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل بمساعدة غطاء من القماش، وسقط الطفل عليه، ولم يصب بأذى. وذكرت شاهدة العيان أنها سمعت صراخا بأن هناك طفل معلق من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة في انتظار الطفل الذي سقط لحسن الحظ وسط ذلك الغطاء الذي أمسكه الجميع من الأطراف.
المصدر: تويتر
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