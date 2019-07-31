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غرق عبارة إيرانية كانت متجهة من ميناء الشارقة الإماراتي إلى ميناء دير الإيراني

كتب له عمر جديد.. طفل يسقط من الطابق السادس (فيديو)

متفرقات

كتب له عمر جديد.. طفل يسقط من الطابق السادس (فيديو)
Globallookpress Exclusivepix Media
صورة أرشيفية
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أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق السادس.

تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل بمساعدة غطاء من القماش، وسقط الطفل عليه، ولم يصب بأذى. وذكرت شاهدة العيان أنها سمعت صراخا بأن هناك طفل معلق من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة في انتظار الطفل الذي سقط لحسن الحظ وسط ذلك الغطاء الذي أمسكه الجميع من الأطراف.

المصدر: تويتر

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