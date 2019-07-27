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نمر يفترس ساق رجل ويرديه قتيلا!

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نمر يفترس ساق رجل ويرديه قتيلا!
twitter.com-@_WildTrails
صورة أرشيفية
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دخل نمر إلى مبنى سكني وقتل رجلا نائما في الأربعين من عمره بعد أن سحبه من رقبته إلى الخارج وبدأ بافتراسه.

وذكرت صحيفة The Times of India، أن الحادث وقع في ولاية راجستان الهندية، في 24 يوليو الجاري. حيث هرع القرويون لنجدة الرجل بعد أن سمعوا صرخات استغاثة من عائلته.

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ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ جارهم من براثن النمر المفترس، حيث عثروا على جثته على بعد 90 مترا من المنزل، بعد أن تمكن النمر من أكل ساقه والهرب إلى الغابة.

وحاول ممثلو إدارة الغابات تهدئة السكان المحليين، الذين احتشدوا في مكان الحادث وطالبوا السلطات بالقبض على الحيوان فورا خوفا من عودته وقتل المزيد منهم.

وتم تشكيل مجموعات مختصة لاصطياد النمر في القرية، التي وقع فيها الحادث، وفي ثلاث قرى مجاورة، وزود صائدو الحيوانات المفترسة بسهام ذات حقن مهدئة لهذا الغرض.

المصدر:The Times of India

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