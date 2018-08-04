"إنها النهاية".. نمر يتمرد على مدربه! (فيديو)

هجمت أنثى نمر مفترسة على مروضها، إدوارد زاباشني، أثناء عرض في سيرك موسكو الكبير، ووضعته في مأزق للحظات طالت كأنها دهر.

وعلق مروض السيرك الروسي الشهير زاباشني على فيديو الحادثة في صفحته على إنستغرام قائلا: "كانت حياتي على المحك بين الموت والحياة عندما هاجمتني النمرة من الأمام ولم أستطع التراجع لأن نمرا آخر كان ورائي".

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وأضاف زاباشني قائلا: "بدت لي أجزاء الثانية وكأنها دهر بحاله، وقلت في نفسي إنها النهاية، لأنني كنت على يقين من أنها ستمزقني".

ويظهر فيديو الحادثة كيف أن زاباشني يأمر النمرة جانا للانتقال إلى جانب آخر، لكنها تهجم عليه وتحاول ضربه بأطرافها الأمامية.

وأشار المروض زاباشني إلى أنه لو كان قد تراجع بحدة إلى الوراء، لكان اصطدم بالنمر "كورت" الذي "ما كان ليغفر له هذا التراجع أبدا".

المصدر: لايف. رو