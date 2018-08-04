"إنها النهاية".. نمر يتمرد على مدربه! (فيديو)
هجمت أنثى نمر مفترسة على مروضها، إدوارد زاباشني، أثناء عرض في سيرك موسكو الكبير، ووضعته في مأزق للحظات طالت كأنها دهر.
وعلق مروض السيرك الروسي الشهير زاباشني على فيديو الحادثة في صفحته على إنستغرام قائلا: "كانت حياتي على المحك بين الموت والحياة عندما هاجمتني النمرة من الأمام ولم أستطع التراجع لأن نمرا آخر كان ورائي".
А меня сегодня чуть не порвали😎 В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил ,что Жанна оказалась так близко,но зато я уже знал,что назад отпрыгивать категорически нельзя( Курт мне такого не простил бы)!☝️ Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвёт!!!😳🔥 #нашаработа #тигр#нападениетигра#tigerattack #tiger #zapashnybrotherscircus #zapashny #circus #circuslife #запашный #цирк#жанна#суперцирк #повезло #wow
وأضاف زاباشني قائلا: "بدت لي أجزاء الثانية وكأنها دهر بحاله، وقلت في نفسي إنها النهاية، لأنني كنت على يقين من أنها ستمزقني".
ويظهر فيديو الحادثة كيف أن زاباشني يأمر النمرة جانا للانتقال إلى جانب آخر، لكنها تهجم عليه وتحاول ضربه بأطرافها الأمامية.
وأشار المروض زاباشني إلى أنه لو كان قد تراجع بحدة إلى الوراء، لكان اصطدم بالنمر "كورت" الذي "ما كان ليغفر له هذا التراجع أبدا".
المصدر: لايف. رو