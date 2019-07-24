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غير آبهة.. كوبرا ملكية تبتلع صغيرها! (فيديو)

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غير آبهة.. كوبرا ملكية تبتلع صغيرها! (فيديو)
David Northcott / DanitaDelimont-© David Northcott
صورة أرشيفية
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انتشر عبر موقع "يوتيوب" فيديو مدهش لأفعى ملكية تلتهم صغيرها حديث الولادة وتمضغه حتى النهاية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث الغريب وقع في محافظة كرابي جنوب غرب تايلاند، عندما قام رجل بتغذية كوبرا ملكية تدعى "جوي" صغيرها، الذي فقس من بيضته حديثا.

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وبرر مالك الأفعى الملكية، بانيا تولياسوك، تصرفه هذا بأن "جوي" لا تزال شابة وتأكل ثعابين صغيرة فقط. وأضاف التايلاندي أنه سيقدم وجبات كبيرة دسمة لـ "جوي" كالدجاج أو الضفادع عندما تكبر.

وأشار تولياسوك، أنه ليس من الضروري إطعام الكوبرا يوميا، إذ أن ثعبانا واحدا فقط قادر على إشباعها لمدة أربعة إلى خمسة أيام.

المصدر: ديلي ميل

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