أفعى تبتلع أخرى تزيدها حجما في مشهد نادر (صور)

انتشرت صور مروعة تكشف ابتلاع أفعى لأخرى أكبر منها، كون فكيها غير متصلين ببعضهما، في مشهد خاطف للأنفاس رصدته، أماندا جونغيدك، في منتزه كارافان في غرب أستراليا.

ونُشرت الصور في صفحة "Parry Creek Farm Tourist Resort" على فيسبوك، التي وصفت الحدث النادر بأنه مثير للدهشة فعلا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها توثيق ابتلاع أفعى لأخرى، ففي العام الماضي التقطت ناشيونال جيوغرافيك صورا لأفعى تبتلع فأرا، في تحد وتناحر مع أفعى أخرى على الفريسة ذاتها.

المصدر: ميرور